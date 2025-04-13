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وزير الدفاع الأمريكي: إيران لا تريد أن تكون جزءا لما يحدث للحوثيين

05:22 م الأحد 13 أبريل 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "إيران تراقب ما يحدث لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وتدرك أنها لا تريد أن تكون جزءًا من ذلك".

وأضاف هيجسيث، في تصريحات صحفية اليوم الأحد،"ما نفعله مع الحوثيين أظهر قدرتنا على القيام بأمور كبيرة و إذا اضطررنا فسوف نفعل ذلك لمنع وصول القنبلة النووية إلى أيدي إيران".

ويشن الطيران الأمريكي منذ 15 مارس الماضي هجمات متصاعدة ضد مناطق تمركز الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن سقوط 117 مدنيًا، وفق ما أعلنته الجماعة اليوم الأحد.

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