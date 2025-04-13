إعلان

الخارجية الإيرانية: طهران وواشنطن اتفقا على الإطار العام للمحادثات المقبلة

05:18 م الأحد 13 أبريل 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن طهران وواشنطن اتفقا على الإطار العام للمفاوضات المستقبلية.

وأضاف بقائي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا وأظهرنا عمليًا أنه لا يوجد لدينا أي مخاوف أو عقبات لبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وأكد بقائي أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل خلال العقدين الماضيين وفي النهاية انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية بشكل أحادي، مشيرًا إلى الاتفاق الذي وقعت عليه إيران مع أمريكا ودول أخرى عام 2015.

وأُجريت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، أمس السبت، حيث تبادل الجانبان وجهات نظر حكوماتهما بشأن برنامج إيران النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران بوساطة عُمانية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي طهران واشنطن البرنامج النووي الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه