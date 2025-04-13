الخارجية الإيرانية: طهران وواشنطن اتفقا على الإطار العام للمحادثات المقبلة

طهران – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن طهران وواشنطن اتفقا على الإطار العام للمفاوضات المستقبلية.

وأضاف بقائي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا وأظهرنا عمليًا أنه لا يوجد لدينا أي مخاوف أو عقبات لبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وأكد بقائي أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل خلال العقدين الماضيين وفي النهاية انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية بشكل أحادي، مشيرًا إلى الاتفاق الذي وقعت عليه إيران مع أمريكا ودول أخرى عام 2015.

وأُجريت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، أمس السبت، حيث تبادل الجانبان وجهات نظر حكوماتهما بشأن برنامج إيران النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على طهران بوساطة عُمانية.