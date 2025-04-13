وزير الدفاع الأمريكي محذرًا إيران من إفشال المفاوضات: لا تعبثي معنا

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "المحادثات مع إيران كانت مثمرة وخطوة جيدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب واضح وحاد للغاية بأن طهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا ويريد تحقيق ذلك عبر المفاوضات.

وأضاف هيجسيث،في تصريحات صحفية، "إذا لم نتمكن من حل البرنامج النووي على طاولة المفاوضات فهناك خيارات أخرى نأمل ألا نصل إليها".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "نقول لإيران لا تعبثي مع الولايات المتحدة وانضمي لطاولة المفاوضات لتفكيك كامل قدراتك النووية".

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقتصر على الملف النووي فقط ورفع العقوبات، موضحة أن وفد المفاوضات الإيراني أكد التزام طهران بهذا الإطار خلال اللقاءات التى استضافتها مسقط.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية الإيرانية، أن موقع التفاوض قد يتغير، إلا أن سلطنة عمان لا تزال تلعب دور الوسيط الأساسي، نافية في الوقت ذاته صحة التقارير التي تحدثت عن اقتراب عقد لقاءات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأوضحت الوزارة أن "الظروف الحالية التي تشهد ضغوطًا وتهديدات لن تفضي إلى نتائج إيجابية عبر الحوار المباشر".

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، بأن الجولة القادمة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.

وانطلقت، أمس السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وإيران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، بقاعتين منفصلتين، وتم تبادل المواقف عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.