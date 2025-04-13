البيت الأبيض: ترامب يتمتع بصحة ممتازة جسديًا وذهنيًا

وكالات

أعلن البيت الأبيض عن نتيجة الفحص الطبي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الفحص الطبي أظهر أن الرئيس ترامب في صحة ممتازة جسديًا وذهنيًا.

وخضع الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، لفحص طبي سنوي، وأشاد ترامب بقلبه وروحه وقدرته المعرفية، مشيرًا حينها إلى أن التقارير الطبية من أطباء البيت الأبيض قد لا تكون جاهزة حتى عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه قضى نحو خمس ساعات في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري، وخضع لما وصفه بأنه "جميع الفحوصات التي يمكنكم تخيلها".

ويبلغ ترامب من العمر 78 عاما، حيث أصبح في يناير الماضي أكبر رئيس يتم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة.