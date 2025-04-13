ترحيل أكثر من 860 ألف لاجئ أفغاني من باكستان

كابول - (د ب أ)

رحلت باكستان أكثر من 860 ألف مهاجر أفغاني منذ سبتمبر 2023، حيث عاد معظمهم عبر إقليم خيبر باختونخوا.

وتشير بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأفراد عبروا الحدود إلى أفغانستان من خلال إقليم خيبر باختونخوا، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وراقبت السلطات الباكستانية والمنظمات الدولية هذه العودة الجماعية للمهاجرين عن كثب.

و جرت عودة المهاجرين الأفغان على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى، التي شملت المهاجرين الأفغان غير المسجلين ، اتسمت بالترحيل القسري.

وطبقا لتقارير صادرة عن صحيفة "دون" الباكستانية اليوم ، فقد أعقب ذلك المرحلة الثانية التي بدأت في أوائل عام 2025. وأثرت هذه المرحلة على المواطنين الأفغان الحاملين لبطاقات المواطن الأفغاني والذين تم إعطاء موعد نهائي لهم لمغادرة باكستان بحلول الأول من أبريل/نيسان 2025.

وتمثل العودة القسرية والطوعية المستمرة للمهاجرين الأفغان من باكستان تحدياتٍ كبيرة لكلٍ من باكستان وأفغانستان. وتلقي جهود الإعادة إلى الوطن واسعة النطاق الضوء على التوازن الدقيق بين مخاوف الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء العائدين في أفغانستان.