وزير التجارة الأمريكي: سيتم فرض رسوم جمركية على الأدوية خلال شهر أو شهرين

وكالات

نقلت شبكة "إيه بي سي"، عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قوله بأن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والإلكترونيات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، مضيفًا: "لسنا قلقين على الدولار وسيتم فرض رسوم جمركية على الأدوية خلال شهر أو شهرين".

وأضاف وزير التجارة الأمريكي، أن تعليق التعريفات الجمركية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية سيكون بشكل مؤقت، لافتًا إلى أنها سيعاد فرضها لاحقا في صيغة أخرى.

وتابع: أتوقع أن يعمل الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي على حل المسائل التجارية بطريقة إيجابية وفعالة، مشيرًا إلى أن الوضع صعب حاليا لكن الأمور ستتراجع وستصل إلى وضع معقول تماما مع الصين.

وأشار " لوتنيك"، إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على الصين في مواد تتعلق بالأمن القومي ويجب أن تصنعها هي بنفسها.