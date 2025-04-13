إيران تكشف تفاصيل المحادثات مع إدارة ترامب في عُمان

(وكالات)

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن أن المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقتصر على الملف النووي فقط ورفع العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وفد المفاوضات الإيراني أكد التزام طهران بهذا الإطار خلال اللقاءات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الخارجية الإيرانية، أن موقع التفاوض قد يتغير، إلا أن سلطنة عمان لا تزال تلعب دور الوسيط الأساسي، نافية في الوقت ذاته صحة التقارير التي تحدثت عن اقتراب عقد لقاءات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأوضحت الوزارة أن "الظروف الحالية التي تشهد ضغوطًا وتهديدات لن تفضي إلى نتائج إيجابية عبر الحوار المباشر".

في السياق ذاته، وصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الجولة الأخيرة من المحادثات في مسقط بأنها "مهنية وبنّاءة"، مشددة على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي كخيار لتخفيف الأعباء عن كاهل الإيرانيين.

وقالت مهاجراني في منشور عبر منصة "إكس": "الدبلوماسية هي وسيلتنا لرفع العقوبات وتخفيف معاناة الشعب. الجولة الأولى من المفاوضات جرت في مناخ إيجابي، وعلينا الحفاظ على ثقة المواطنين وتعزيز الروابط بين الدولة والشعب".

وأضافت: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فالحكومة ماضية في جهودها الدبلوماسية لأن من واجبها العمل من أجل مصالح المواطنين".

وكانت العاصمة العمانية قد استضافت أمس جلسة مفاوضات غير مباشرة بين وفدين من إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وتمحورت المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني وخفض التوتر بين البلدين.