بريطانيا تطالب إسرائيل بالتوقف عن استهداف المرافق الطبية بغزة

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن هجمات إسرائيل على مرافق غزة الطبية أدت لتدهور شامل بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وشدد لامي على ضرورة أن تنتهي الهجمات المؤسفة على المرافق الطبية في قطاع غزة، مؤكدًا أن المستشفى الأهلي في غزة تعرض لهجمات متكررة منذ بداية النزاع.

واستهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني (الأهلي) شمالي غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية وحكومية محلية.

وزعم جيش الاحتلال أنه هاجم المستشفى المعمداني في شمال غزة لاحتوائه مركز قيادة وتحكم تستخدمه حركة حماس، الإدعاء الذي نفته الحركة.