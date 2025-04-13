حزب الله: قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة يشكل جريمة حرب موصوفة.

وشدد حزب الله على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والهيئات الطبية بشكل عاجل لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة الجماعية.

واستهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين الطبي في مستشفى المعمداني (الأهلي) شمالي غزة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر طبية وحكومية محلية.

وزعم جيش الاحتلال أنه هاجم المستشفى المعمداني في شمال غزة لاحتوائه مركز قيادة وتحكم تستخدمه حركة حماس، الإدعاء الذي نفته الحركة.