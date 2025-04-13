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الكرملين: لا حلول سريعة في إعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية

04:00 م الأحد 13 أبريل 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تفاؤله الحذر بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية، بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، للتلفزيون الروسي الحكومي اليوم الأحد، "كل شيء يسير على ما يرام"، واصفا المحادثات بأنها بناءة.

وأضاف بيسكوف أنه يجري النظر في عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه حذر من أنه سيتطلب تحضيرا شاملا.

وقال بيسكوف إنه "بعد سنوات من العلاقات المتدهورة، لا يمكن توقع نتائج سريعة. يجب بناء كل شيء من الصفر. هناك مشاكل بالغة الصعوبة".

وأكد بيسكوف على ضرورة التحلي بالصبر، وعلى ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات قبل انعقاد أي قمة. ولم يحدد موعد أو مكان انعقاد القمة.

واجتمع ويتكوف مع بوتين لأكثر من أربع ساعات في سانت بطرسبرج أول أمس الجمعة.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "يجب على روسيا أن تتحرك. يموت آلاف الأشخاص أسبوعيا في حرب مروعة لا معنى لها".

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الكرملين دميتري بيسكوف العلاقات الأمريكية الروسية ستيف ويتكوف فلاديمير بوتين
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