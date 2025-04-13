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الشرع يصل الإمارات ضمن زيارته الأولى لها

04:00 م الأحد 13 أبريل 2025

الشرع يصل الإمارات

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وصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، وذلك في إطار جولة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة ملفات مشتركة، وفق ما أفادت به الرئاسة السورية.

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وكان في مقدمة مستقبلي الشرع في مطار البطين في العاصمة أبو ظبي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات، حيث أقيم له استقبال رسمي.

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ويرافق الشرع في الزيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والذي علق على الزيارة في منشور رسمي عبر حسابه على منصة (إكس) قائلًا: "في طريقنا إلى دولة الإمارات، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

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وتعد هذه هي الزيارة الأولى للشرع إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الجمهورية السورية.

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واستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

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