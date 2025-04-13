طوابير طويلة في تل أبيب للحصول على المساعدات الإنسانية.. ماذا يحدث؟

كتب- محمد جعفر:

تناولت وسائل إعلام دولية مقطع فيديو منتشر في الساعات الأخيرة، عبر أوساط وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، لمجموعة كبيرة من المواطنين يصطفون من أجل الحصول على الغذاء.

وأظهر مقطع الفيديو، طوابير طويلة من مئات الإسرائيليين الذين يسعون إلى الحصول على مساعدات إنسانية قبل عيد الفصح اليهودي.

ويأتي ذلك وسط تزايد المؤشرات بشأن تفاقم أزمة معيشية داخلية في تل أبيب، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، والتي أدت بدورها إلى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي سلبيًا بشكل كبير.