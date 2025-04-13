إعلان

حماس تستنكر انتهاكات الاحتلال بحق المسيحيين في فلسطين

03:42 م الأحد 13 أبريل 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن منع الاحتلال المسيحيين من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين" استهداف للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته.

واستنكرت الحركة إجراءات الاحتلال الإجرامية بحق المسيحيين الفلسطينيين وعموم الفلسطينيين، داعية كنائس العالم لإدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكات الاحتلال الوحشية وحرب إبادة شعبنا وتصفية قضيته.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية، الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين"، الأحد الأخير قبل عيد الفصح وذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس انتهاكات الاحتلال فلسطين منع المسيحيين من الوصول للقدس أحد الشعانين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه