حماس تستنكر انتهاكات الاحتلال بحق المسيحيين في فلسطين

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن منع الاحتلال المسيحيين من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين" استهداف للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته.

واستنكرت الحركة إجراءات الاحتلال الإجرامية بحق المسيحيين الفلسطينيين وعموم الفلسطينيين، داعية كنائس العالم لإدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكات الاحتلال الوحشية وحرب إبادة شعبنا وتصفية قضيته.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية، الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين"، الأحد الأخير قبل عيد الفصح وذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.