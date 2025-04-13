هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أُطلِق من غزة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أُطلِق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار فُعّلت في مستوطنة رعيم بغلاف غزة، وأن التحقيق جار لمعرفة التفاصيل.

وتستمر حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ استئناف الحرب فجر 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1,574 شخصًا وإصابة و4,115 آخرين، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 50,944 شهيدًا و116,156 مصابًا منذ أكتوبر 2023.