وزير الخارجية يثمن دور سلطنة عمان البناء في المحادثات الأمريكية الإيرانية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من السيد "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، والسيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي بحث خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية، وتحديدًا المفاوضات التي جرت بالأمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، حيث أطلع الوزير على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات.

وثمن عبد العاطي، فى هذا السياق، الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة، مجددًا دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب وزير الخارجية في اتصالاته عن تقدير مصر للنهج التعاوني الذي يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل إلى حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة، آملًا أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار مستدام في قطاع غزة.