إعلان

بالفيديو.. حجاج إسبان يعبرون سوريا على ظهور الخيل في طريقهم إلى مكة

03:16 م الأحد 13 أبريل 2025

حجاج إسبان يعبرون سوريا على ظهور الخيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

عبر حجاج إسبانيا، أمس السبت، معبر باب السلامة الواقع في ريف حلب الشمالي، قادمين إلى الأراضي السورية ضمن رحلة فريدة من نوعها، حيث اتخذوا من الخيول وسيلة للسفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

صورة 1_2

وقد استقبلت الجهات المنظمة في المعبر الحجاج القادمين وسط أجواء مميزة من الترحيب والتنظيم، حيث أعرب الحجاج عن امتنانهم للتسهيلات المقدمة لهم، مؤكدين أن رحلتهم تسير بسلاسة منذ انطلاقها، وفق ما أعلنه التليفزيون السوري.

بدأت الرحلة في سبتمبر 2024 من منطقة الأندلس الإسبانية، بقيادة عبد الله هيرنانديز مانشا، وتضم ثلاثة حجاج برفقة مرافقين من المغرب وموريتانيا، مستخدمين الخيول العربية الأصيلة، مقتفين أثر أجدادهم الحجاج في العصور الإسلامية القديمة.

صورة 2_3

واستغرقت الرحلة نحو 7 أشهر، بدأت من سبتمبر الماضي، للسفر ما يقارب 8000 كيلومتر، وذلك بهدف إحياء دروب الحج التقليدية التي كان يسلكها المسلمون من الأندلس إلى مكة، وتعزيز الروابط الروحية والثقافية بين الشعوب المسلمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حجاج إسبان سوريا الخيل مكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه