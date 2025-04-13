بالفيديو.. حجاج إسبان يعبرون سوريا على ظهور الخيل في طريقهم إلى مكة

كتب- محمد جعفر:

عبر حجاج إسبانيا، أمس السبت، معبر باب السلامة الواقع في ريف حلب الشمالي، قادمين إلى الأراضي السورية ضمن رحلة فريدة من نوعها، حيث اتخذوا من الخيول وسيلة للسفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقد استقبلت الجهات المنظمة في المعبر الحجاج القادمين وسط أجواء مميزة من الترحيب والتنظيم، حيث أعرب الحجاج عن امتنانهم للتسهيلات المقدمة لهم، مؤكدين أن رحلتهم تسير بسلاسة منذ انطلاقها، وفق ما أعلنه التليفزيون السوري.

بدأت الرحلة في سبتمبر 2024 من منطقة الأندلس الإسبانية، بقيادة عبد الله هيرنانديز مانشا، وتضم ثلاثة حجاج برفقة مرافقين من المغرب وموريتانيا، مستخدمين الخيول العربية الأصيلة، مقتفين أثر أجدادهم الحجاج في العصور الإسلامية القديمة.

واستغرقت الرحلة نحو 7 أشهر، بدأت من سبتمبر الماضي، للسفر ما يقارب 8000 كيلومتر، وذلك بهدف إحياء دروب الحج التقليدية التي كان يسلكها المسلمون من الأندلس إلى مكة، وتعزيز الروابط الروحية والثقافية بين الشعوب المسلمة.