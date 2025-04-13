ماكرون: روسيا تستمر في حرب أوكرانيا متجاهلة الجهود الدبلوماسية لترامب

وكالات

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قصف مدينة سومي الأوكرانية، قائلًا إن "الهجوم الروسي على سومي يظهر أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لفرض وقف إطلاق النار على روسيا ونعمل مع الشركاء لتحقيق ذلك".

وأضاف ماكرون، "روسيا هي التي بدأت الحرب واختارت الاستمرار فيها متجاهلة بشكل صارخ الأرواح البشرية والقانون الدولي والجهود الدبلوماسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقُتِل أكثر من 20 شخصًا وأُصيب نحو 83 آخرين، اليوم الأحد، في الغارة الروسية على مدينة سومي الأوكرانية، وفق ما ذكرته الداخلية الأوكرانية.

وأصاب صاروخان باليستيان قلب سومي، بينما كان السكان المحليون مجتمعين للاحتفال بأحد السعف، بحسب ما ذكره مسؤولون.

ومن جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتخاذ رد عالمي على الهجوم. قائلًا: "لم توقف المحادثات الصواريخ الباليستية والقنابل الجوية. ما نحتاجه هو موقف تجاه روسيا يستحقه الإرهابيون".