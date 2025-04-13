أمريكا توقع اتفاقا نوويا مع السعودية قريبا

وكالات:

قال كريس رايت وزير الطاقة الأميركي إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ستوقعان اتفاقا بشأن استثمارات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

وأوضح، وفق ما نشره عدد من المواقع الإقليمية اليوم، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي في وقت لاحق من العام.

ويعود مسمى "اتفاقية 123" للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية والذي يوضح الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية مع الدول الأخرى>

وقال الوزير الأمريكي في تصريحات للصحفيين من الرياض اليوم الأحد: "نتوقع تعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية لتطوير الصناعة النووية في السعودية".

واستقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يوم أمس السبت، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.

واطّلع الوزير الأمريكي خلال الزيارة على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.