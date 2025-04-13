بعد إعلان نيته الاعتراف بفلسطين.. ابن نتنياهو يهاجم ماكرون: تبًا لك

(وكالات)

في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف المحتمل بفلسطين كدولة مستقلة، شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا ضد ماكرون انتقد فيه نوايا الرئيس الفرنسي تجاه الاعتراف بفلسطين.

وفي منشور عبر منصة "إكس" أعاد يائير نشر تغريدة لماكرون وعلق عليها قائلاً: "تبا لك. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة. نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية. نعم لاستقلال كورسيكا. نعم لاستقلال إقليم الباسك. نعم لاستقلال غينيا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا".

وكان ماكرون قد نشر بيانًا أكد فيه موقف فرنسا الثابت قائلاً: "نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون حماس". وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذا الحل يتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية فورية، بالإضافة إلى السعي الجاد نحو حل الدولتين.

كما تحدث ماكرون عن ضرورة تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2024 حول حل الدولتين، مؤكداً أهمية أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول في عملية السلام.

ورغم دعمه لحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم، أكد ماكرون على حق إسرائيل في العيش بأمن وسلام، مشيرًا إلى أن الجانبين يجب أن يعترفا بحقوق بعضهما البعض لتحقيق سلام دائم. وجاءت تصريحات ماكرون بعد إعلان فرنسا أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر دولي مشترك مع السعودية في نيويورك، في يونيو المقبل.