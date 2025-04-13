مصر تبحث مع وزراء خارجية عمان وإيران وأمريكا مفاوضات اتفاق طهران

(وكالات)

جرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع كل من بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية بحث خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية، وتحديدا المفاوضات التي جرت بالأمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، حيث أطلع عبد العاطى على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات، وثمن فى هذا السياق الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة، مجددا دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب عبد العاطي فى اتصالاته عن تقدير مصر للنهج التعاوني الذي يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل إلى حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة، آملاً أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار مستدام في قطاع غزة.