بعد زعم الاحتلال.. حماس تنفي استخدامها للمستشفى المعمداني شمالي غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ردًا على الاحتلال بشأن استهداف المعمداني، "زعم استخدامنا للمستشفى عسكريًا تكرار مفضوح لأكاذيب الاحتلال".

وأضافت حماس،"الاحتلال يواصل الفاشية ويستهتر بكل القوانين والأعراف الإنسانية وينتهك حرمة المستشفيات،سلوك الاحتلال الوحشي استخفاف وقح بالرأي العام العالمي وبمنظومة القيم والقوانين وأدوات العدالة الدولية".

وطالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتفنيد الادعاءات الكاذبة وكشف ما يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة من انتهاكات.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه هاجم المستشفى المعمداني في شمال غزة لاحتوائه مركز قيادة وتحكم تستخدمه حماس.