العراق يوقع عقدا لبناء أنبوب جديد لتصدير النفط جنوبي البلاد

بغداد - (د ب أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد عن توقيع عقد مشروع الأنبوب البحري الثالث مع ائتلاف شركتين إيطالية وتركية في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال وزير النفط، في بيان صحفي، إن "شركة نفط البصرة وقعت اليوم عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير مع ائتلاف شركتي MICOPERI الإيطالية و ESTA التركية لتنفيذ مشروع بناء الأنبوب البحري الثالث بطاقة تصميمية تصل مليونين و400 ألف برميل باليوم لتأمين مرونة واستقرار لعمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية".

وأضاف أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة ،وياتي ضمن مقررات المنهاج الحكومي بهدف تأمين مرونة واستقرار لعمليات تصدير النفط الخام من المواني الجنوبية أن هذه المرونة تأتي في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاث منافذ هي ميناء البصرة وميناء خور العمية ، والمنصة العائمة ".

وأوضح أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة و يتضمن مد إنبوب بحري بقطر 48 عقده، وبطول 61 كيلو مترا في الجزء البحري و تسعة كيلومترات في الجزء البري بالإضافة إلى منصتين بحريتين واحدة في ميناء البصرة النفطي والثانية في ميناء العمية النفطي فضلا عن ذلك يتضمن المشروع عوامة بحرية عائمة لتصدير النفط الخام ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصال ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية".

ويسعى العراق إلى رفع قدراته التصديرية من النفط الخام الى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا في إطار خططه المستقبلية.