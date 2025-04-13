الكرملين: العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل جيد

وكالات

قال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن العلاقات الروسية الأمريكية تتطور بشكل جيد وهناك تبادل نشط للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.

وذكر بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تجريان اتصالات عبر قنوات الأجهزة الأمنية الخاصة ووزارتي الخارجية في إطار عملية تطبيع العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأحد، "كل شيء يمضي على ما يرام.. الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددًا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وجهود أخرى".

والتقى الوفدان الروسي، برئاسة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، والأمريكي، برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر، في مدينة إسطنبول التركية، الأسبوع الماضي، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات بشأن أوكرانيا.

وبعد انتهاء الجولة الثانية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الطرفين تبادلا مذكرات بشأن الالتزامات المتبادلة لتسهيل الخدمات المصرفية والمالية دون انقطاع للبعثات الدبلوماسية بينهما.