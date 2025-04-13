بعد قتل 4 أفغان بالرصاص.. طالبان: الإعدامات جزء من الشريعة الإسلامية

كابول - (أب)

قال زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده إن عمليات الإعدام كانت جزءا من الإسلام، وذلك بعد أيام من إطلاق النار على أربعة رجال في أفغانستان بعد إدانتهم بالقتل.

وتمت عمليات الإعدام في استاد رياضي أمس الأول الجمعة، فيما تعد أعلى عمليات إعدام تتم خلال يوم واحد منذ عودة طالبان إلى السلطة خلال عام 2021. وأدانت جماعات حقوقية والأمم المتحدة عمليات القتل.

وكان هيبة الله أخوند زاده قد رفض في السابق الحاجة للقوانين الغربية في أفغانستان.

وفي مقطع صوتي نشره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة " اكس"" قال أخوند زاده " علينا أن تنفيذ الإجراءات الانضباطية وأداء الصلوات وأعمال العبادة. الإسلام لا يقتصر فقط على شعائر قليلة، فهو نظام شامل لجميع الأوامر الإلهية ".

وأضاف في ندوة للمرشدين بتوضيح تعاليم الحج خلال كلمة استمرت 45 دقيقة في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان أنه لا يجب ترك أي من تعاليم الإسلام.

وقال أخوند زاده إن الله أمر البشر بالصلاة وتطبيق عقوباته، مضيفا أن طالبان لم تشن حربا من أجل السلطة أو الثروة ولكن من أجل " تطبيق القانون الإسلامي". كما رفض الانتقادات الموجهة لعمليات الإعدام.