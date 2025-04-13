الكرملين: نظام كييف لا يثير إعجاب ترامب

وكالات

قال مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن نظام كييف لا يتوافق جيدًا مع واشنطن وسلوكه لا يثير إعجاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن المزيد من الدول بما في ذلك الأوروبية تلاحظ الموقف الكاذب لنظام كييف بشأن العديد من القضايا،

وذكر الكرملين بشأن امتثال أوكرانيا لاتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة، أنه "إما أن كييف لا تريد الالتزام به أو أنها لا تستطيع السيطرة على جيشها".

وقُتِل أكثر من 20 شخصًا وأُصيب نحو 83 آخرين، اليوم الأحد، في الغارة الروسية على مدينة سومي الأوكرانية، وفق ما ذكرته الداخلية الأوكرانية.

ويأتي الهجوم بعد أقل من يوم من تبادل كبار الدبلوماسيين في روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك اتفاق مؤقت بوساطة أمريكية لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما يؤكد صعوبة التوصل إلى نهاية لهذه الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتحدث وزيرا خارجية البلدين في مناسبتين منفصلتين، خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي، بعد يوم من اجتماع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة آفاق السلام.