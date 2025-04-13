تحطم طائرة أمريكية على متنها 6 أشخاص شمالي نيويورك

نيويورك - (أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية تحطم طائرة ذات محركين، على متنها ستة أشخاص، في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك.

وتلقى مكتب مأمور مقاطعة كولومبيا بلاغ طوارئ عند الظهر، بحسب ما قالته نائبة المأمور، جاكلين سالفاتور، التي قالت إن الحادث كان مميتا، ولكنها رفضت الكشف عن عدد القتلى.

ومن جانبها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة - وهي من طراز "ميتسوبيشي إم يو-2 بي" – كانت تقل على متنها ستة أشخاص، وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا بالقرب من هدسون، ولكنها تحطمت على بعد نحو 48 كيلومترا بالقرب من كوباك.

وأوضحت سالفاتور في مؤتمر صحفي عقد بالقرب موقع الحادث على بعد نحو 80 كيلومترا (50 ميلا) جنوب ألباني، إن "الحادث وقع في وسط حقل موحل جدا، لذلك فإنه من الصعب الوصول إليه".