واشنطن بوست تنشر تفاصيل حول انفجار مقر للأمم المتحدة بغزة



وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر، أن الانفجار بمقر تابع للأمم المتحدة بقطاع غزة الشهر الماضي ناجم عن قذيفتي دبابة إسرائيلية.

وقالت المصادر، إن استهداف مقر الأمم المتحدة في 19 مارس الماضي جاء بعد إنهاء إسرائيل هدنة استمرت شهرين، مشيرة إلى أن الموظفون الأمميون كانوا يتفقدون الأضرار بالمقر وسط غزة بعد قصف إسرائيلي.

وذكرت أن انفجار الشهر الماضي بالمقر الأممي بغزة أدى لقتل عامل إغاثة أوروبي وإصابة 5 موظفين دوليين، لافتة إلى أن الأضرار بالمقر الأممي بغزة تشبه آثار قذائف دبابات إسرائيلية من نوع "إم 339" شديدة الانفجار.

وتابعت المصادر، قائلة إنه على بعد ميلين من المقر المستهدف بغزة أظهرت صور أقمار صناعية دبابة ميركافا و3 مركبات إسرائيلية.

وفي 19 مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد أفرادها العاملين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تجدد على القطاع في فجر 18 مارس.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، بمؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "أحد زملائنا قُتل وأُصيب 5 بجروح خطرة في قصف بقطاع غزة".