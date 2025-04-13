بريطانيا تغلق أبوابها أمام لحوم وألبان أوروبا

(وكالات)

فرضت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة، حظر شامل على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن إجراءات مشددة لحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد من مرض الحمى القلاعية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن القرار يمنع المسافرين من إدخال لحوم الأبقار والخنازير والأغنام والماعز، بالإضافة إلى منتجات الألبان بمختلف أشكالها، لأغراض الاستهلاك الشخصي. ولفتت إلى أن الحظر يشمل تحديدًا السندويشات التي تحتوي على هذه المكونات، وكذلك الجبن، والحليب، واللحوم المصنعة والنيئة.

ورغم عدم تسجيل أي حالات إصابة بالمرض حتى الآن في الأراضي البريطانية، إلا أن السلطات اعتبرت هذا القرار إجراءً وقائيًا ضروريًا، مشددة على أن "سلامة المزارعين البريطانيين واستقرار قطاع الثروة الحيوانية أولوية قصوى".

ويُعد مرض الحمى القلاعية من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات، مثل الماشية والأغنام والخنازير. ويسبب الفيروس حمى شديدة تستمر عدة أيام، تليها بثور مؤلمة داخل الفم وعلى الحوافر، ما يؤدي إلى ضعف الحيوان وعرجه.

وتُبرز سرعة انتشار المرض – عبر التلامس المباشر أو الأدوات والمركبات أو حتى الملابس والأعلاف – حجم التحدي الذي يمثله للقطاع الزراعي. ويزيد من خطورته أن العدوى يمكن أن تنتقل كذلك عبر الحيوانات البرية والمستأنسة التي قد تلامس المصابين.

القرار البريطاني يعكس مخاوف جدية من إمكانية عودة الحمى القلاعية، التي سبق وتسببت بأزمات كبيرة في البلاد خلال بدايات الألفية الجديدة، حين أُجبرت الحكومة على إعدام ملايين الحيوانات في إطار مكافحة الوباء.