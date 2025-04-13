سوريا تسلم إدارة ترامب ردها على شروط تخفيف العقوبات الجزئية

(وكالات)

سلمت الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية ردها الرسمي على قائمة الشروط التي طرحتها واشنطن مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا.

يأتي هذا بعد أن قدمت إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب للحكومة السورية قائمة بشروط محددة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها، أبرزها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية داخل الحكومة السورية، وذلك بحسب ما أوردته أنباء "رويترز".

وبحسب المصدرين، أحدهما مسؤول أمريكي والآخر سوري، فإن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون بلاد الشام وسوريا، قدمت هذه القائمة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء خاص جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد في بروكسل بتاريخ 18 مارس الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض شروط سياسية واضحة مقابل أي تخفيف للعقوبات، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري حول مضمون اللقاء أو الشروط المطروحة.

وفي سياق متصل، صرحت الخارجية الأمريكية بأن واشنطن كانت تتابع عن كثب تحركات السلطات السورية، في ظل مراجعة السياسات الأمريكية تجاه الملف السوري.