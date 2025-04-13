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الخارجية التركية: الدعم الأمريكي والأوربي لإسرائيل يجب أن يتوقف من أجل وقف الحرب في غزة

01:04 م الأحد 13 أبريل 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومنع إسرائيل من ارتكاب المجازر الجماعية، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي والأوربي لإسرائيل يجب أن يتوقف من أجل وقف الحرب في غزة.

وأكد وزير الخارجية التركي في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أن المجازر الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف، مضيفًا: "نواصل مساعينا للوقوف بوجه التطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب في غزة، معربًا عن أمله أن تواصل واشنطن جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

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هاكان فيدان الخارجية التركية الدعم الأمريكي والأوربي لإسرائيل وقف الحرب في غزة
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