وزير الخارجية التركي: أولويتنا في سوريا توفير الأمن والهجمات الإسرائيلية تقوض الاستقرار

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا تقوض الاستقرار، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تثير الاستفزازات وتخلق حالة من عدم الاستقرار ويجب احترام الأجواء السورية.

وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، إلى أن أردوغان يعتزم زيارة سوريا وجارٍ العمل لتحديد موعد ملائم، لافتًا إلى أن المحادثات مع إسرائيل تتواصل بشأن ضبط قواعد عدم الاشتباك في سوريا.

وأكد "فيدان": موقفنا واضح وهو تحقيق الاستقرار في سوريا والتوقف عن الاستفزازات وأي إجراء يهدد أمن سوريا، و أولويتنا في سوريا توفير الأمن والاستقرار.

ودعا وزير الخارجية التركي، إلى احترام سيادة سوريا ووقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأراضي السورية.