لأول مرة.. الشرع يتوجه إلى الإمارات برفقة وزير خارجيته (صورة)

(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، غادرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للشرع للإمارات المتحدة منذ توليه منصب الرئيس.

كما رافقه في الزيارة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، في رحلة تهدف إلى بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسبما أفادت "سانا".

وفي تعليقه على الزيارة، قال وزير الخارجية السوري في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".