صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى قرابة 51 فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 50 ألفًا و944 شهيدًا.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي الجرحى ارتفع كذلك إلى 116 ألفًا و156 مصابا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

ومنذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخرق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، استشهد ألفًا و574 فلسطينيًا كما أُصيب 4 آلاف و115 شخصًا.

واستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 شهيدًا وصلوا للمستشفيات بعد غارات الاحتلال، كما أُصيب 111 شخصًا آخرين.