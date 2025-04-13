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هزة أرضية تضرب طاجيكستان بقوة 6.4 درجات

11:58 ص الأحد 13 أبريل 2025

طاجيكستان

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(وكالات)

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 6.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة جنوب شرق مدينة خوجاند في طاجيكستان، وفقًا لما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على بُعد أكثر من 170 كيلومترًا من مدينة خوجاند، التي يقطنها نحو 198 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى اللحظة أي تقارير رسمية حول وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، في وقت تواصل فيه السلطات المحلية تقييم الأوضاع وتحليل تداعيات الهزة الأرضية.

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طاجيكستان هزة أرضية مدينة خوجاند
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