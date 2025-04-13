جيش الاحتلال يعلل سبب استهدافه لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مجمع قيادة وسيطرة تابعا لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له إنه هاجم الليلة الماضية "مجمعا للقيادة والسيطرة في شمال قطاع غزة كان يقع داخل مستشفى الأهلي المعمداني والذي استغله عناصر من حماس للتخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".

وادعى الاحتلال أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين في المستشفى شملت توجيه إنذار مسبق في المنطقة واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي"، مضيفا أن "حماس تنتهك بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي مستغلة بشكل سخيف المباني والمرافق المدنية والسكان بغية تنفيذ اعتداءات إرهابية".

وأشار إلى أنه حذر مرارا وتكرارا بضرورة التوقف عن استخدام المرافق الصحية في قطاع غزة لأغراض عسكرية"، مشددا على أنه سيواصل "العمل بحزم ضد عناصر حماس".