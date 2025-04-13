الصحة بغزة: معظم المستشفيات باتت خارج الخدمة والقطاع على أعتاب كارثة بيئية

وكالات

استنكر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المستشفى هي الوحيدة التي تعمل في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن معظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع، إذ دمر أكثر من 80 مركزًا صحيًا وأكثر من 140 سيارة إسعاف.

وحذر الدكتور خليل الدقران من أن القطاع على وشك مواجهة، موضحًا "نحن على أعتاب كارثة بيئية وصحية جراء منع دخول الأدوية وتطعيمات الأطفال".

واستهدف جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مستشفى المعمداني بمدينة غزة، وجاء ذلك في حين كان جيش الاحتلال قد طلب إخلاء المستشفى تمهيدا لقصف أحد المباني فيها.

واستهدف جيش الاحتلال المستشفى بصاروخين، إذ استهدف القصف مبنى العمليات بالمستشفى، وهو مبنى مكون من طابقين لقسم الجراحة ومحطة الأكسجين بالإضافة إلى قسم الرعاية المركزة.