تايلاند.. ارتفاع عدد القتلى بعد انهيار مبنى في بانكوك إلى 37 شخصًا

بانكوك - (د ب أ)

دخلت جهود الإنقاذ يومها السادس عشر بعد انهيار مبنى مكتب التدقيق الحكومي المكون من 30 طابقًا في بانكوك بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي ، وبحلول اليوم الأحد، ارتفع عدد القتلى إلى 37.

وتم نشر معدات ثقيلة ورجال إنقاذ، بالإضافة إلى وحدات من الشرطة والجيش، في البحث المستمر عن الناجين - وخاصة في المنطقة ب، حيث تم رصد إشارة ضوئية، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم الأحد.

وتم العثور على رفات بشرية أخرى وإرسالها إلى الجهات المعنية لفحصها في قسم الطب الشرعي بمستشفى الشرطة العام.

وقال فوندين جانياتاناكورن، رئيس فريق الإنقاذ إن العملية لا تزال صعبة بسبب البلاط الخرساني الضخم. وأكد أن الفريق سينشر وحدات من الكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا.

كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن المسؤولين في الموقع ما زالوا يأملون في العثور على ناجين.