بعد مقتل 8 باكستانيين.. باكستان تطالب إيران بالتحرك سريعا

إسلام آباد - (د ب أ)

طالب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الحكومة الإيرانية بالتحرك سريعا لإلقاء القبض على المسؤولين عن مقتل ثمانية باكستانيين بالقرب من الحدود بين باكستان وإيران في إقليم سيستان، وضمان معاقبتهم، حسبما ذكرت قناة جيو الباكستانية.

وقد قُتل ثمانية باكستانيين على الأقل يعملون في مجال إصلاح السيارات بالرصاص في إقليم سيستان وبلوشستان بشرق إيران، بالقرب من الحدود الأفغانية، على أيدي مسلحين مجهولين.

ومن ناحية أخرى ، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حادث إطلاق النار وقع في ورشة بمنطقة مهريستان بالقرب من الحدود الأفغانية.

وذكرت جيو أن شريف أعرب عن قلقه العميق لوقوع مثل هذا الحادث، ووصفه بالعمل الارهابي الشنيع، وطالب السلطات الإيرانية بالكشف عن الدوافع وراء الهجوم.

وقال" الارهاب مازال يمثل تهديدا خطيرا للمنطقة بأكملها"، مشيرا إلى الحاجة لاستراتيجية منسقة بين الدول الجارة للقضاء عليه.

كما أصدر الرئيس الباكستاني أوامره لوزارة الخارجية بالتواصل فورا مع أسر الضحايا وتقديم كل الدعم الممكن. كما طلب من السفارة الباكستانية في إيران اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عودة آمنة لجثث الضحايا.