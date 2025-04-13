الحكومة الإيرانية: نتبع مسار الدبلوماسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات

وكالات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، إن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عُقدت أمس السبت في العاصمة العمانية مسقط، دارت في أجواء بناءة ومهنية.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام دولية، إن طهران تتبع مسار الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات وتخفيف الضغوط عن الشعب الإيراني.

وعقد الجانبين الأمريكي والإيراني في العاصمة العمانية مسقط، أمس السبت، جولة من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي ومناقشة رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي هذا الإطار، أوضح البيت الأبيض أن المباحثات كانت إيجابية وبنّاءة للغاية، معربًا عن شكر الولايات المتحدة لسلطنة عمان على دعمها لهذه المبادرة، واستضافة لك المباحثات بين الجانب الأمريكي وطهران.

ومن جهتها أشادت طهران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، بالمحادثات التي جرت أمس مع الوفد الأمريكي؛ إذ علقت على الجولة الأولى بقولها إن المحادثات استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.