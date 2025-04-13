من ميانمار إلى طاجيكستان.. زلزالان قويان بدولتين آسيويتين في يوم واحد



وكالات

هز زلزالان قويان دولتين آسيويتين، اليوم الأحد، دون أن يعرف ما إذا تسببا بأضرار أو إصابات حتى الآن، بحسب مركز لمراقبة الزلازل.

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح الأحد، إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة ضرب طاجيكستان، مضيفا أنه وقع على عمق 16 كيلومترا، بحسب سكاي نيوز.

وفي وقت لاحق، عدل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجة.

وفي ميانمار، التي تعرضت لزلزال قوي في وقت سابق أسفر عن مقتل عدة آلاف من السكان، هز البلاد زلزال جديد اليوم الأحد، لم تعرف نتائجه بعد.

فقد قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة هز ميانمار، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت في وقت سابق أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي تعرضت له ميانمار في 28 مارس الماضي ارتفع إلى 3471 بالإضافة إلى 4671 مصابا و214 مفقودا.