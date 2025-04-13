36 شهيدا في جنين.. الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية



وكالات

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط عمليات نزوح واسعة من جانب السكان.

وفي مدينة ومخيم جنين، يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ83 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، وفقا لما ذكرته الغد.

وأفرج جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، عن طاقم صحفي عقب احتجازه في محيط مخيم جنين لساعات عدة، فيما واصلت قوات راجلة عمليات المداهمة لعدد من المنازل والبنايات السكنية في محيط الأطراف الشرقية للمخيم.

أسفرت هذه المداهمات عن تخريب واسع وكبير في ممتلكات الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها جنود الاحتلال العبث وتخريب مسلتزمات طبية تابعة لجمعية الجليل للأطراف الصناعية في حارة الألوب بمخيم جنين.

وتشير البيانات الإحصائية الرسمية الفلسطينية، أن عدد النازحين وصل إلى 21 ألف مواطن، في وقت قالت لجنة الطوارئ: إن نحو 200 منزل متنقل يجري العمل على إقامتهم في المرحلة الأولى لايواء النازحين.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3 آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36 شهيدا، فيما يواصل الاحتلال شن حمالات مداهمة واعتقالات واسعة في قرى وبلدات المحافظة وبشكل شبه يومي.

من ناحية أخرى، تواصل قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ77 على التوالي، ولليوم الـ64 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني مستمر.

واتسعت دائرة السيطرة على بنايات سكنية وإجبار سكانها على الاخلاء في منطقة في الحي الشمالي، حيث أجبرت قوة راجلة مربعان سكنيان على الاخلاء دون سابق إنذار.

ويمنع جيش الاحتلال أكثر من 4 آلاف عائلة على العودة إلى منازلها في مخيمي طولكرم ونور شمس في حين تتواصل عمليات الهدم والحرق والنسف بشكل متقطع للمنازل.

ةتشير احصائيات رسمية فلسطينية أن الاحتلال هدم نحو 400 منزل بشكل كامل في المخيمين فيما تضرر بشكل جزئي قرابة 2600 منزل.