روسيا: إسقاط مسيرات ومقتل 175 جنديا أوكرانيا في كورسك



وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 13 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، فيما قتل أكثر من 175 جنديا أوكرانيا على محور كورسك خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وفي المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، كبدت القوات الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.

وقالت الدفاع الروسية: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك".

وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جورنال وأوليشنيا".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فلاديميروفكا، ميروبولي، موغريتسا، سادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة وعدد من المدافع".