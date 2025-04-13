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بـ"عبوتين ناسفتين".. إحباط تفجير تلميذ مدرسته في دونيتسك الروسية

07:34 ص الأحد 13 أبريل 2025

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

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وكالات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط تفجير تلميذ مدرسته في مدينة دونيتسك بعبوتين ناسفتين، بعد وقوعه في شباك حركة "كولومباين" الإرهابية الدولية التي تحرض اليافعين على العنف والتخريب.

وجاء في بيان للأمن الفيدرالي الروسي، إن التلميذ يدرس في المدرسة رقم 14 بمدينة دونيتسك، وكان ينوي تنفيذ هجوم باستخدام عبوتين ناسفتين من صنعه في مبنى المدرسة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان، أن التحقيقات كشفت عن تأثر التلميذ بأفكار حركة كولومباين المحظورة في روسيا، وثبت وجود مواد إرهابية وتعليمات لصنع المتفجرات على أجهزته الإلكترونية، كما ثبت تورطه في التواصل مع جهات وأنشطة متطرفة عبر الإنترنت.

واتخذت السلطات عدة إجراءات فورية شملت احتجاز التلميذ، واستجواب والديه وتعزيز الإجراءات الأمنية في المدارس بالمنطقة وتم تكثيف التحقيقات لمعرفة دوافع الحادث.

وقد تم تحميل والدي الطالب المسؤولية الإدارية من قبل وزارة الداخلية في جمهورية دونيتسك.

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