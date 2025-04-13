مراهق أمريكي يقتل والديه لاغتيال ترامب.. ما القصة؟



وكالات

وجه المدعون العامون في مقاطعة واكيشا، تهما إلى نيكيتا كاساب، البالغ من العمر 17 عاما، بقتل والدته وزوجها داخل منزلهما في ويسكونسن في فبراير.

أفادت السلطات الفيدرالية في وثائق المحكمة، أن مراهقا من ويسكونسن قتل والديه "للحصول على الموارد المالية والاستقلالية اللازمة" لقتل الرئيس دونالد ترامب والإطاحة بالحكومة الأمريكية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووجهت لنيكيتا كاساب، في مارس الماضي، تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى وتهمتان بإخفاء جثة، وفقا لسلطات مقاطعة واكيشا.

وتشمل التهم الأخرى سرقة ممتلكات تزيد قيمتها على 10,000 دولار أمريكي، واختلاس هوية للحصول على أموال.

وتُظهر وثائق المحكمة أن المحققين يسعون إلى توجيه تهم فيدرالية تشمل التآمر، واغتيال الرئيس، واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وقالت شرطة مقاطعة واكيشا، في الأول من مارس، وفقا لبيان صادر عنها، إنه عُثر على زوج والدة المراهق، دونالد ماير، 51 عاما، ووالدته، تاتيانا كاساب، 35 عاما، ميتين داخل منزلهما من قِبل إدارة.

ووفقا للمحققين، أصدرت إدارة الشرطة مذكرة تفتيش، وقالت إنها عثرت على مواد على هاتف المراهق تتعلق بـ"جماعة الملائكة التسع"، وهي "شبكة من الأفراد الذين يعتنقون آراء متطرفة ذات دوافع عنصرية، على غرار النازية الجديدة".

وبحسب وثائق المحكمة الفيدرالية، فقد راجع مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" وثائق يُزعم أن المراهق كتبها، والتي تدعو إلى اغتيال ترامب وبدء ثورة "لإنقاذ العرق الأبيض".

ووفقا لوثائق المحكمة، تُظهر الكتابات المزعومة صورا لأدولف هتلر مع النص التالي: "يحيا هتلر، يحيا العرق الأبيض، يحيا النصر".

وقال المحققون في الإفادة الفيدرالية: "كان على اتصال بأطراف أخرى بشأن خطته لقتل الرئيس والإطاحة بحكومة الولايات المتحدة. ودفع، جزئيا على الأقل، ثمن طائرة بدون طيار ومتفجرات لاستخدامها كسلاح دمار شامل لتنفيذ هجوم".

ووفقا للإفادة، "يبدو أن أطرافا أخرى، كان كاساب على اتصال بها، كانت على علم بخطته وعمله، وساعدته في تنفيذهما".

ومثل كاساب أمام المحكمة في 9 أبريل لجلسة استماع تمهيدية بشأن التهم الموجهة إليه.

ولم يُقدم المتهم إقرارا بالذنب بعد، ولا يزال رهن الاحتجاز. وموعد مثوله التالي أمام المحكمة هو 7 مايو، وفقا لسجلات محكمة مقاطعة واكيشا.