10 غارات جوية أمريكية على مناطق متفرقة شمال اليمن



وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الجيش الأمريكي شن 10 غارات جوية على شمال اليمن، مستهدفا مواقع متعددة.

وقالت قناة "المسيرة"، إن العدوان الأمريكي شن 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، أما في صعدة فشن العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم.

كما شن عدوانا على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وفقا لسكاي نيوز.

والجمعة قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على منصة "إكس"، إن عملياتها ضد الحوثيين مستمرة.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حملتها الجوية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، مشيرة إلى أن الضربات تهدف إلى ردع الجماعة عن شن هجمات ضد الأصول البحرية الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، المدعومون من إيران، إنهم سيوقفون عملياتهم إذا أوقفت إسرائيل هجومها على غزة، وسمحت بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.