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على متنها 6 أشخاص.. تحطم طائرة شمالي ولاية نيويورك

04:49 ص الأحد 13 أبريل 2025

تحطم طائرة أمريكية

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وكالات

تحطمت طائرة ذات محركين على متنها 6 أشخاص، في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك الأمريكية.

ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه "تحطم مميت"، لكنها رفضت الإفصاح عن مصير ركاب الطائرة، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة من طراز "ميتسوبيشي إم يو 2 بي"، كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا قرب هدسون، لكنها تحطمت على بعد تحليقها لنحو 48 كيلومترا قرب كوباك.

وقالت سالفاتور، إن "الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع".

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل فريقا للتحقيق في الحادث.

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