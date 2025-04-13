زيلينسكي: نحقق في ملابسات إسقاط المقاتلة "إف-16" الأوكرانية



وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن سلطات نظام كييف تحقق في ملابسات إسقاط المقاتلة "إف-16" الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تليجرام": "نحن نحقق في ملابسات الحادث"، مؤكدا مقتل قائد المقاتلة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن مقتل الطيار البالغ من العمر 26 عاما بافلو إيفانوف، أثناء تنفيذه مهمة قتالية في 12 أبريل الجاري، وهو ما أكده أيضا فلاديمير زيلينسكي.

ولم يتم تحديد مكان وظروف وفاة الطيار، ولم يتم الإبلاغ أيضا عن أسباب الحادث.

وفي 29 أغسطس الماضي، اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بخسارة أول طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" تم نقلها إلى أوكرانيا، وتجري لجنة خاصة التحقيق في أسباب الحادث.