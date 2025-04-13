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حماس: استهداف مستشفى المعمداني جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال

03:11 ص الأحد 13 أبريل 2025

قصف المستشفى المعمداني

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وكالات

أكدت حركة حماس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن تدمير الطائرات الإسرائيلي لمبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني وتشريد المرضى والجرحى فيه جريمة حرب جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

وشن الطيران الإسرائيلي قصفا على المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى أولا، مما دفع المتواجدين به إلى إخراج المرضى والجرحى قسرا.

وأضاف المركز، أن طائرات إسرائيلية قصفت المستشفى بصاروخين، مما أدى إلى تدمير قسم الاستقبال والطوارئ، ومبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المرضى والجرحى يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب قصفه، وبعضهم في حالة حرجة.

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