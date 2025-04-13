المرضى خرجت للشوارع.. هلع وذعر بمستشفى المعمداني في غزة بعد قصفه



وكالات

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسط حالة من الهلع والذعر لدى المرضى بعد قصفه.

وشهد المستشفى الأهلي العربي المعمداني حالة من الهلع والذعر لدى المرضى، بعد ورود إنذار بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه.

وتوجهت المرضى إلى الشوارع، إذ يحدق خطر الموت بالعشرات منهم، إثر خروجهم عن أجهزة التنفس والرعاية.

ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو يوثق حالة الهلع والذعر وخروج المرضى على الأسرّة من المستشفى إثر الإنذار بقصفه.

وقام الجيش الإسرائيلي، باستهداف مبنى العمليات في مستشفى المعمداني، وهو طابقين ويحتوي على قسم الجراحة ومحطة اكسجين والعناية.

وحسب شهود عيان من المكان، فقد وردت إشارة ثانية لاستهداف المستشفى، وفقا لروسيا اليوم.