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غارات أمريكية على مديرية صرواح بمأرب شمال شرقي اليمن

01:42 ص الأحد 13 أبريل 2025

غارات أمريكية

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وكالات

أعلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن وقوع غارات أمريكية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وباتت الاعتداءات الأمريكية على العديد من المدن اليمنية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين سلوكا يوميا من واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة.

وصعدت الولايات المتحدة من هجماتها على اليمن بعد إعلان الحوثيين أنهم سيعودون لاستهداف المدن الإسرائيلية ما لم توقف إسرائيل عدوانها على غزة وتعيد فتح المعابر وإنهاء الحصار والتجويع ضد سكان القطاع.

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